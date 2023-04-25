Мир 25 апреля 2023, 12:16 Трамп допустил, что Такера Карлсона могли уволить с Fox News Трамп об уходе Карлсона с Fox News: мы не знаем, было ли это увольнение РИА «Новости»

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Одного из самых известных ведущих американского телеканала Fox News Такера Карлсона могли уволить. Такую возможность допустил экс-президент США Дональд Трамп в беседе с Newsmax.

При этом он подчеркнул, что настоящую ситуацию не знает никто. Представители Fox News ранее лишь указали, что решение об уходе было обоюдным. Планы журналиста на будущее пока неизвестны.

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Трамп признался, что был шокирован и удивлен случившемся. По его мнению, Карлсон — очень талантлив. Отдельно он отметил высокие рейтинги ведущего.

«Ситуация Такера — опять мы не знаем, было ли это увольнение. Может быть, он ушел, потому что ему не давали свободу действий», — добавил политик.

Сам ведущий пока никак не прояснил ситуацию со своим уходом.