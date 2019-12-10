Трамп: Демократы продолжают отрицать факты

В своем Twitter Трамп прокомментировал официальные обвинения, предъявленные ему в Палате представителей.

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По словам американского лидера, обвинения в давлении на украинского коллегу Владимира Зеленского являются лживыми и смехотворными.

«Давления не было!», — заявил Трамп.

Глава государства подчеркнул, что демократы упорно отрицают факты, хотя им известно, что никаких манипуляций не было.

Также Трамп назвал главу комитета по вопросам разведки Адама Шиффа «абсолютно коррумпированным политиком, который сделал ужасное и мошенническое заявление».