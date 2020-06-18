Трамп дал совет, как себя вести при задержании
«Вы не можете оказывать сопротивление офицеру полиции таким образом. Это закончилось ужасно противоречиво. И, посмотрите, как это закончилось? Очень плохо, очень», — заявил он в эфире телеканала Fox News.
По его словам, с американскими полицейскими зачастую ведут себя нечестно. Глава Белого дома выразил надежду, что по случаю с Бруксом будет справедливый суд.
Американский лидер сослался на слова адвоката полицейского Гаррета Рольфа, обвиненного в убийстве. Защитник рассказал, что его клиент услышал похожий на выстрел звук и увидел вспышку. Только после этого он открыл огонь.
Афроамериканец Рэйшард Брукс погиб 12 июня в Атланте. Он спал в своей машине на парковке одного из ресторанов. Полицейские провели с ним беседу, а затем попросили пройти тест на алкоголь. Он показал положительный результат.
В итоге мужчину задержали, но он стал сопротивляться. Рэйшард вырвал у Рольфа электрошокер, ударил того по лицу и попытался сбежать. После этого страж порядка выстрелил в задержанного. Брукс скончался в больнице от полученных травм. Из-за случившегося жители Атланты вышли на улицы и начали протестовать против произвола полиции. Рольфа уволили. Ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.