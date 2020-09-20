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    20 сентября 2020, 10:11

    Трамп дал добро на партнерство Oracle и Walmart с TikTok

    Андрей Иванов

    Трамп «благословил сделку» Oracle и Walmart с TikTok. Американские компании станут владельцами 20% активов видеоприложения. Штаб-квартиру новой компании TikTok Global откроют в Техасе.
    Трамп дал добро на партнерство Oracle и Walmart с TikTok

    «Я благословил сделку… Это не имеет никакого отношения к Китаю, это полностью безопасно. <…> Концептуально это прекрасная сделка для Америки», — приводит РИА «Новости» слова Трампа.

    Приложение продолжит работать в Соединенных Штатах, потому что данные американских пользователей Oracle будет хранить в своем облаке по требованию национальной безопасности США. Американский лидер подчеркнул, что в рамках сделки выделят пожертвование в размере пяти миллиардов долларов на образование. До этого Трамп хотел, чтобы доля от покупки досталась американским властям.

    Ранее китайская компания ByteDance отказалась продавать американский сегмент видеоприложения Microsoft. Минторговли США позже сообщило, что с 20 сентября вступит в действие запрет на скачивание TikTok и WeChat, пишет агентство НСН. Президент США в начале августа подписал соответствующий указ.

    Новости SMI.FM