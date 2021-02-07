Экс-президент США Дональд Трамп чувствует себя более счастливым после того, как перестал пользоваться соцсетями. Об этом сообщил старший советник бывшего лидера страны Джейсон Миллер.

«Президент сказал, что сейчас он чувствует себя более счастливым. Он сказал, что это хорошо находиться вне социальных сетей, не чувствовать влияния замкнутого мирка ненависти, в который часто превращаются социальные сети», — заявил Миллер в интервью изданию The Sunday Times.

По словам советника, он впервые за долгое время увидел Трампа расслабленным. Кроме того, Миллер добавил, что сложившейся ситуации рада и бывшая первая леди Меланья Трамп.

«Она сказала, что ей это нравится, что он намного счастливее и что он куда веселее проводит время», — отметил советник экс-президента.

Трамп лишился возможности оставлять посты в Facebook и Instagram в начале января. Тогда его сторонники штурмовали Капитолий, чтобы сорвать официальное признание победы Джо Байдена на президентских выборах. Позже аккаунты Трампа разблокировали, но страница в Twitter осталась нерабочей навсегда.