Трамп чувствует себя более счастливым без соцсетей — советник
«Президент сказал, что сейчас он чувствует себя более счастливым. Он сказал, что это хорошо находиться вне социальных сетей, не чувствовать влияния замкнутого мирка ненависти, в который часто превращаются социальные сети», — заявил Миллер в интервью изданию The Sunday Times.
По словам советника, он впервые за долгое время увидел Трампа расслабленным. Кроме того, Миллер добавил, что сложившейся ситуации рада и бывшая первая леди Меланья Трамп.
«Она сказала, что ей это нравится, что он намного счастливее и что он куда веселее проводит время», — отметил советник экс-президента.
Трамп лишился возможности оставлять посты в Facebook и Instagram в начале января. Тогда его сторонники штурмовали Капитолий, чтобы сорвать официальное признание победы Джо Байдена на президентских выборах. Позже аккаунты Трампа разблокировали, но страница в Twitter осталась нерабочей навсегда.