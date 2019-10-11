Трамп будет стримить на Twitch

Стримы от Дональда Трампа увидели свет. Американский лидер завел себе аккаунт на сервисе Twitch. Первую трансляцию он провел в четверг, 10 октября.

В пятницу на странице Трампа показали его выступление перед сторонниками в Миннеаполисе в рамках предвыборной кампании.

Аккаунт на Twitch президент США завел менее чем сутки назад. За это время на него подписались более 30 тысяч человек.

Трамп известен своей активностью в Twitter. В соцсети он публикует последние новости, отрывки своих интервью, высказывания о противниках в Конгрессе, фото и видео с различных встреч.

Трамп найдет «крота» в Белом доме с помощью полиграфа Подробнее

В микроблоге у президента США порядка 65,6 миллиона подписчиков. Он читает всего 47 аккаунтов.

Стриминговый сервис Twitch принадлежит интернет-гиганту Amazon и был создан восемь лет назад его дочерней компанией Twitch Interactive. На нем транслируются кибероревнования, геймплей, музыкальные концерты и другие события. Ежедневная аудитория сервиса, по данным за 2017 год, составляла 15 миллионов человек.