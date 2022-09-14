Трамп испугался мести Ирана за убийство Сулеймани | 360°

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Трамп испугался мести Ирана за убийство Сулеймани

The Guardian: бывший президент США Трамп боялся мести Ирана за убийство генерала Сулеймани

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Бывший президент США Дональд Трамп серьезно опасался мести со стороны Ирана после гибели генерала Касема Сулеймани при ракетном обстреле Багдада американскими военными. Об этом в книге «Разделитель: Трамп в Белом доме» написали журналисты Сьюзан Глассер и Питер Бейкер, ее фрагмент опубликовала газета The Guardian.

В июне 2019 года, по данным журналистов, бывший американский лидер дал согласие на ракетный удар по Ирану после получения информации о сбитом иранскими военными американском беспилотнике. В последний момент Трамп его отменил, поскольку посчитал подобный ответ несоразмерным понесенному ущербу.

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Полгода спустя экс-президент США все-таки разрешил атаковать точку местоположения главы подразделения «Аль-Кудс» Сулеймани.

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Вместе с генералом погибли его заместитель Ирака Абу Махди аль-Мухандис и несколько высокопоставленных офицеров.

«На одной из вечеринок Трамп признался друзьям из Флориды, что опасается мести со стороны Ирана и ему лучше вернуться в Вашингтон», — сообщили авторы книги.

О смерти Сулеймани стало известно 3 января 2020 года. В ответ военные Ирана выпустили ракеты по американским базам в Ираке.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за убийство Сулеймани, писал RT.

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