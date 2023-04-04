04 апреля 2023, 22:35
Трамп анонсировал выступление из своей резиденции после предъявления обвинения
Офис Трампа: экс-президент выступит после предъявления обвинения из своей резиденции
Бывший президент США Дональд Трамп после предъявления обвинения планирует выступить с заявлением из своего флоридского особняка Мар-а-Лаго. Об этом сообщил телеканал Newsmax, который будет транслировать речь.
Выступление запланировано во вторник после 19:00 по времени восточного побережья США (5 апреля после 02:00 по московскому времени).
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Предполагается, что Трамп после выдвижения обвинений отправится в свое поместье в Палм-Бич, откуда и будет сделано публичное заявление.
Трампа арестовали в Нью-Йорке и доставили в прокуратуру Манхэттена. Экс-президента после предварительных процедур доставят в суд, где ему предъявят обвинение. Трамп назвал ситуацию с арестом сюрреалистичной и отметил, что не верит в происходящее.
Ранее офис окружного прокурора Манхэттена переквалифицировал все 34 обвинения против Трампа в уголовные дела, хотя законодательство штата Нью-Йорк позволяет квалифицировать фальсификацию документов как проступок. За преступление класса Е, связанное с фальсификациями деловых бумаг, фигурант может получить до четырех лет лишения свободы.
США
Дональд Трамп
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