Мир 02 апреля 2023, 18:45 Трамп анонсировал публичное заявление после предъявления ему обвинений Офис Трампа объявил его публичное выступление 4 апреля после предъявления обвинений White House

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Бывший президент США Дональд Трамп в ближайший вторник, 4 апреля, выступит с публичным заявлением из своего дома в Палм-Бич во Флориде после того, как большое жюри согласилось выдвинуть ему обвинения по делу о подкупе порнозвезды Сторми Дэниэлс. Об этом со ссылкой на офис бывшего американского лидера сообщила газета The Hill.

Выступление Трампа ожидается в 20:15 по времени восточного побережья (03:15 по московскому времени). Как отметили журналисты, это произойдет спустя несколько часов после судебного заседания, где бывшему лидеру должны официально зачитать обвинение.

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Представляющий интересы Трампа адвокат Джо Такопина заявил, что его подзащитный не намерен признавать вину. Он подтвердил, что бывший президент США получил повестку в суд по делу о якобы подкупе Сторми Дэниэлс, чтобы скрыть их роман.

Сам Трамп назвал свое уголовное преследование охотой на ведьм и обвинил судью и окружного прокурора в предвзятости. По словам бывшего американского лидера, все они назначены его противниками из Демократической партии.