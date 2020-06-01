Трамп активизировал строительство стены на границе с Мексикой

По словам Трампа, к концу мая удалось построить около 200 миль из обещанных 400. Американские СМИ выяснили, что по большей части это оказалось заменой уже существующей ограды.

Оказалось, что оставшиеся 200 миль должны пройти через частные владения. Теперь перед администрацией Трампа стоит выбор — либо экспроприировать нужные им земли, либо остановиться на достигнутом.