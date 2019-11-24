Трамп: 75% американцев выступили против импичмента

«Теперь опросы показали очень серьезное несогласие с импичментом, особенно в колеблющихся (c мнением — прим.) штатах. 75% против 25%. Спасибо вам!» — заявил Трамп.

Демократы запустили процедуру импичмента Трампа 24 сентября. В июле президент поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским и попросил его провести расследование против вице-президента США Джо Байдена — оппонента на президентских выборах в 2020 году. Также он потребовал изучить деятельность сына своего соперника — Хантера, работавшего на украинскую энергетическую компанию. Трамп взамен пообещал Киеву финансовую помощь.

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Конгрессмены-демократы напомнили, что президент не имеет права использовать служебные полномочия для борьбы с политическим оппонентом. По этой причине они посчитали законным объявление импичмента.

В свою очередь Трамп отрицает подобные связи с Украиной. Он не заключал договор по принципу «услуга за услугу».

Судебный процесс над президентом начнется, если палата представителей объявит президенту импичмент. Для отставки лидера нужно получить две трети голосов сенаторов, которые признают вину главы государства. Однако в сенате в основном работают республиканцы, а они не поддерживают импичмент.