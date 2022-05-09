«Трагичные лица и побольше слез». Подготовку пикета украинок у посольства России в Исландии сняли на видео

Подготовку украинских девушек, устроивших пикет около посольства России в Исландии, сняли на видео. Участницы протестной акции интересовались у организатора, нужно ли плакать на камеру, а также шутили над красной краской, которую наносили на лицо и одежду. Ролик с места событий опубликовал телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

Несмотря на веселое настроение во время подготовки, на пикете около российской дипмиссии участницы пикета стояли с траурными лицами.

Это не первая акция протеста около российского посольства в Рейкьявике. После начала специальной военной операции около ведомства регулярно проводятся митинги. Некоторые из пикетов заканчиваются плачевно. Так, 27 февраля один из протестующих выломал ворота консульского отдела и попытался сбить камеру наблюдения. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали дебошира.