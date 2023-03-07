Мир 07 марта 2023, 08:51 «Трагедия, которой можно было бы избежать». МИД Китая — о конфликте между Россией и Украиной Глава МИД КНР: кризиса на Украине можно было избежать РИА «Новости»

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Кризис на Украине стал трагедией, но его можно было бы избежать. Таким мнением поделился глава МИД Китая Цинь Ган. Его процитировал ТАСС.

Он сделал это заявление во время выступления на ежегодной пресс-конференции. Мероприятие прошло в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей — местного парламента.

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«Украинский кризис — это трагедия, которой можно было бы избежать», — сказал Цинь Ган.

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Также он добавил, что состояние этой страны на начало марта 2023 года стоит воспринимать как печальный урок для всех. По его словам, к украинскому кризису привели действия ЕС. Цинь Ган заявил, что нынешнему состоянию восточноевропейской страны предшествовали катастрофические противоречия в сфере управления безопасностью в Евросоюзе.

Глава МИД Китая выразил надежду, что после окончания украинского кризиса ЕС станет стратегически независимым и добьется устойчивого развития.