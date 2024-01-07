Мир 07 января 2024, 02:36 «Траекторию невозможно предугадать». В Британии испугались новой российской ракеты Британский эксперт Меркурис: Россия еще не использовала самую мощную ракету РИА «Новости»

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Российская армия пока еще не использовала на Украине свою новую и одну из самых разрушительных ракет «Циркон». Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«Русские еще не применили свою самую передовую ракету „Циркон“, которую, как мы знаем, уже начали производить серийно. Мы не в курсе, сколько таких стоит на вооружении, но это гиперзвуковая ракета, <…> траекторию которой невозможно предугадать. Можно только представить себе, что произойдет, если они ее запустят», — заявил эксперт.

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Меркурис предположил, что российская армия продолжит наносить удары по стратегическим объектам ВСУ и будет использовать для этого самые современные виды вооружений.

В августе 2023 года американские СМИ написали, что власти США обеспокоены размещением новейших российских ракет «Циркон» на атомных подводных лодках. По мнению журналистов, Америка пытается догнать Россию и Китай в сфере создания гиперзвуковых ракет, но пока не преуспевает.