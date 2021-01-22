Традиционный карнавал отменили в Рио-де-Жанейро из-за коронавируса

Рио-де-Жанейро в этом году остался без знаменитого карнавала. Городские власти отменили праздничное мероприятие, чтобы не подвергать людей опасности на фоне распространения коронавируса.

«Я никогда не скрывал страсти к карнавалу, и я осознаю экономическую важность этого культурного мероприятия для нашего города. Однако сейчас мне кажется безумным, что мы сможем организовать карнавал в июле», — написал на своей странице в Twitter мэр Рио Эдуарду Паес.

Ранее руководство Независимой лиги школ самбы Рио-де-Жанейро, которая отвечает за организацию карнавала, не исключило, что праздник перенесут на более поздний срок. Эпидемическая ситуация расстроила планы организаторов и любителей этого мероприятия — карнавал отменили.

Паес подчеркнул, что городские власти в этом году постараются финансово поддержать всех, кто завязан на проведении праздника.

В Бразилии сейчас тяжелая ситуация с коронавирусом. Эта южноамериканская страна находится на третьем месте по числу выявленных случаев COVID-19. Местные медики зафиксировали уже 8 697 368 случаев болезни. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. От ковида здесь умерли более 214 тысяч человек.