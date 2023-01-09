Мир 09 января 2023, 22:59 Традиционный карнавал «черных и белых» прошел в Колумбии

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Традиционный масштабный карнавал «черных и белых» состоялся городе Пасто в Колумбии Мероприятие призвано продемонстрировать единство культур людей различных расовых классификаций, сообщили РИА ФАН.

Праздничное шествие длилось на протяжении шести часов. За это время по центральной улице города прошли около 4,5 тысяч артистов в красочных костюмах из папье-маше.

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Шествие сопровождали танцы и живая музыка.

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