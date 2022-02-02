Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, отреагировал на высказывание представителя Белого дома Джен Псаки, сравнившей Россию с кричащей лисой, сидящей на крыше курятника.

«Традиционно России все-таки с медведем всегда сравнивают. Он на крышу курятника залезть не может. Он слишком большой и тяжелый для этого», — заявил Песков.

Также Псаки заявила, что Россия сосредоточила на границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих и является агрессором в глазах США.

Ранее авторы американского издания Quartz предупредили, что введение новых антироссийских санкций со стороны США поднимет цены на ключевые товары во всем мире.

Страны Запада в течение последних месяцев неоднократно говорили о подготовке Россией военного вторжения на Украину.

Ранее во время заседания Совета безопасности ООН произошла жесткая перепалка между полпредом РФ Василием Небензей и представителем США Линдой Томас-Гринфилд. Последняя заявила, что Россия выставляет Запад и Украину агрессором, не имея для того фактических оснований.