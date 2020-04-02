«Тоже невидим»: Зеленский сравнил коронавирус с радиацией в Чернобыле

Власти многих стран продолжают вводить меры по борьбе с коронавирусом и призывают граждан не выходить на улицу. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к жителям с такой просьбой. Для наглядности угрозы он напомнил о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС.

«Продолжаем оставаться дома! Я еще раз прошу вас повзрослеть! Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, потому что „радиация невидима“. Так вот: коронавирус тоже невидим», — заявил Зеленский в своем видеообращении к населению.

Он добавил, что в нынешней ситуации украинские власти никого никуда не собирают, а наоборот просят не выходить из домов.

«Пляжи никто не украдет и песок вагонами никто не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки — подождут. А шашлыки могут вылезти, простите, боком. Осознайте все это», — подчеркнул лидер страны.

Зеленский заявил, что украинцы смогут побороть коронавирус. Когда пандемия закончится, то все смогут отпраздновать, собравшись в парках, на площадях и пикниках, но этого времени необходимо дождаться. «А пока — остаемся дома», — заключил президент.

Сейчас на Украине насчитывается 794 заразившихся коронавирусом. В мире это число перевалило за отметку в 936 тысяч человек. Скончались от инфекции более 47,2 тысячи пациентов.