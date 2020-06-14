Toyota запатентовала луноход в России

Японская компания Toyota зарегистрировала в России свой первый луноход. На разработку агрегата специалисты потратили чуть больше года.

Патент опубликовали на сайте Федерального института промышленной собственности. В самом документе луноход называется автомобилем. Но по изображениям сразу становится понятно, о чем именно идет речь.

Источник фото: www1.fips.ru

Компания подала заявку на регистрацию в сентябре 2019-го. Весной того же года в СМИ появилась информация о планах японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и автопроизводителя Toyota создать луноход. Президент JAXA Хироши Ямакава отмечал, что компания планирует к 2023 году отправить к полюсу Луны международную исследовательскую экспедицию. Специалисты хотят подтвердить наличие воды на Луне.

Сам луноход будет размером с два микроавтобуса. Длина машины составит шесть метров, ширина — 5,2 метра, а высота — 3,8 метра. В самом луноходе смогут одновременно находиться два космонавта или четыре, если произойдет ЧП. Передвигаться аппарат будет с помощью водородных топливных ячеек. Луноход сможет проезжать расстояния более 10 тысяч километров, пишет «Российская газета».