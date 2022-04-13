Toyota Motor в мае уменьшит производство машин на своих заводах по всему миру на 10% от первоначально запланированной планки. При этом выпуск авто на предприятиях внутри Японии сократиться незначительно, сообщила газета Nikkei.

На заводах в Японии выпуск автомобилей, по данным газеты, уменьшится примерно на 200 тысяч единиц. При этом на зарубежных заводах крупнейшего японского автоконцерна в мае должны выпустить 500 тысяч автомобилей. Это число 100 тысяч меньше, чем следовало из ранних прогнозов, отметил ТАСС.

Причина такой ситуации в нарушении цепочек поставок, которое произошло после начала спецоперации на Украине, отметило издание. Также на ситуацию повлияло повторное введение коронавирусных ограничений в некоторых странах, среди которых и Китай.

В марте Toyota Motor остановила выпуск машин в России и их экспорт в страну из-за проблем со снабжением комплектующими. Также была остановлена и поставка готовых автомобилей в РФ. Причиной такого решения назывались проблемы с производственными цепочками и экспортными каналами.