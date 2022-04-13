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    13 апреля 2022, 04:49

    Toyota сократит производство автомобилей в мире — СМИ

    Nikkei: Toyota Motor в мае 2022 года сократит производство авто по всему миру на 10%

    Валерия Шафирко

    Toyota Motor в мае уменьшит производство машин на своих заводах по всему миру на 10% от первоначально запланированной планки. При этом выпуск авто на предприятиях внутри Японии сократиться незначительно, сообщила газета Nikkei.

    На заводах в Японии выпуск автомобилей, по данным газеты, уменьшится примерно на 200 тысяч единиц. При этом на зарубежных заводах крупнейшего японского автоконцерна в мае должны выпустить 500 тысяч автомобилей. Это число 100 тысяч меньше, чем следовало из ранних прогнозов, отметил ТАСС.

    Причина такой ситуации в нарушении цепочек поставок, которое произошло после начала спецоперации на Украине, отметило издание. Также на ситуацию повлияло повторное введение коронавирусных ограничений в некоторых странах, среди которых и Китай.

    В марте Toyota Motor остановила выпуск машин в России и их экспорт в страну из-за проблем со снабжением комплектующими. Также была остановлена и поставка готовых автомобилей в РФ. Причиной такого решения назывались проблемы с производственными цепочками и экспортными каналами.