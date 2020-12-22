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    22 декабря 2020, 07:57

    Toyota приостановит производство работу заводов в Великобритании и Франции из-за мутировавшего коронавируса

    Андрей Иванов

    Мутировавший штамм коронавируса насторожил руководство японского автоконцерна Toyota. Сборку машин и производство двигателей в Великобритании и Франции решили пока приостановить, сообщило агентство Kyodo.
    Toyota приостановит производство работу заводов в Великобритании и Франции из-за мутировавшего коронавируса

    22 декабря прекратят работу заводы по производству двигателей в Великобритании и колес во Франции, а 23 декабря закроют сборочный завод во Франции. Всех сотрудников отправят на рождественские каникулы досрочно.

    Такое решение приняли из-за опасения перебоев в поставках деталей, которые могут произойти на фоне закрытия границ между европейскими странами.

    На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что ученые выявили новый штамм коронавируса который мутировал и стал гораздо заразнее. После этого сообщения более 20 стран прекратили авиасообщение с Лондоном.

    Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали не бояться мутировавшего 2019-nCoV. Израильский иммунолог Яков Беркун заявил, что по вопросу опасности нового штамма вируса пока нет достаточной научной информации. Даже если созданные вакцины окажутся неэффективными в борьбе с ним, их всегда можно быстро доработать.