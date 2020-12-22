Toyota приостановит производство работу заводов в Великобритании и Франции из-за мутировавшего коронавируса

22 декабря прекратят работу заводы по производству двигателей в Великобритании и колес во Франции, а 23 декабря закроют сборочный завод во Франции. Всех сотрудников отправят на рождественские каникулы досрочно.

Такое решение приняли из-за опасения перебоев в поставках деталей, которые могут произойти на фоне закрытия границ между европейскими странами.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что ученые выявили новый штамм коронавируса который мутировал и стал гораздо заразнее. После этого сообщения более 20 стран прекратили авиасообщение с Лондоном.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали не бояться мутировавшего 2019-nCoV. Израильский иммунолог Яков Беркун заявил, что по вопросу опасности нового штамма вируса пока нет достаточной научной информации. Даже если созданные вакцины окажутся неэффективными в борьбе с ним, их всегда можно быстро доработать.