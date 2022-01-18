Японская компания Toyota представила интерьер обновленного седана Avalon. Об этом сообщил NJcar.

В декабре представители корпорации рассекретили экстерьер модели, а сейчас в Сети появились снимаки интерьера нового седана.

Длина автомобиля составит 4 990 миллиметров, ширина —1 850 миллиметров, высота — 1 450 миллиметров. Автомобиль будет оборудован новой решеткой радиатора.

Продажи седана в Китае начнутся во второй половине 2022 года, написало ИА Nation News.