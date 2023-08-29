Мир 29 августа 2023, 09:43 Toyota остановит все свои заводы в Японии 29 августа Kyodo: в Японии остановят работу всех заводов Toyota 29 августа Википедия

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В Японии 12 из 14 заводов крупнейшего автопроизводителя Toyota Motor остановили работу из-за сбоя. Функционировать продолжили только предприятия в префектурах Киото и Фукуока, сообщил телеканал NHK.

Речь идет о системном сбое, но что послужило его причиной, телеканал не уточнил. Когда заводы восстановят работу в полном объем, пока неизвестно.

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По данным Kyodo, во вторник, 29 августа, Toyota Motor остановит и два завода, которые продолжали функционировать после масштабного сбоя. Таким образом, в течение дня в Японии будут остановлены все предприятия автопроизводителя.

По информации Nikkei, из-за сбоя заводы не могут обрабатывать заказы на запчасти. В компании заверили, что работают над определением причины и восстановлением системы.

NHK напомнил, что в марте прошлого года Toyota была вынуждена временно остановить работу всех заводов в Японии из-за кибератаки на своих деловых партнеров.