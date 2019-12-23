«Заставь либералов снова плакать». Товары в поддержку Дональда Трампа возглавили рейтинги продаж в США
Бизнес на этом сделал мерчендайзер Кит Ламберт из Бостона, который открыл свое дело еще в 2015 году, рассказало издание The Washington Times.
Товары с надписью «Сделаем Америку снова великой» продаются очень хорошо. Однако предприниматель не остановился только на них и добавил и другие надписи. Среди них, например, «Переизбери Трампа и заставь либералов снова плакать», «Девушка Трампа», «Если вам не нравится Трамп, вероятно, вы не полюбите меня» и другие.
«Люди <…> благодарят нас за то, что мы здесь. Некоторые считают, что мы делаем богоугодное дело», — рассказал Ламберт.
Лучше всего продаются козырьки, рождественские украшения, одеяла с капюшонами и забавные чашки с портретом президента США.
Магазины, связанные с тематикой MAGA, появляются по всей стране. В 2019 году в ходе избирательной кампании Трампа уже продано классических красных шляп MAGA на сумму более 45 миллионов долларов.