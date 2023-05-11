Мир 11 мая 2023, 05:48 Товары из ЕС на миллиард долларов исчезли в России — СМИ FT: товары ЕС двойного назначения на миллиард долларов исчезли при транзите через Россию Pxhere

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В России исчезли товары двойного назначения, которые пересылались из Евросоюза покупателям в другие страны. Об этом сообщила газета The Financial Times.

По данным журналистов, авиадетали, газовые турбины, оптическое оборудование и иные товары должны были прибыть в Армению, Казахстан и Киргизию. Но пункта назначения они не достигли. Стоимость пропавшей продукции составляет миллиард долларов.

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Авторы статьи предположили, что в этом случае речь идет о призрачной торговле, когда настоящий покупатель по тем или иным причинам остается в тени.

«С чего бы этим странам вдруг понадобились эти товары? Кто больше всего нуждается в этих товарах в регионе? Очевидно, Россия», — сказал вице-канцлер МИД Эстонии по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар.

ЕС захотел ввести ограничения для судов, которые пытались обойти санкции против импорта нефти из России. Им запретят доступ во все европейские порты. Такая мера должна была стать частью 11-го пакета санкций против России.