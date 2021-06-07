Товарооборот России и Китая вырос почти на 25% с начала года

За первые пять месяцев 2021 года товарооборот России и Китая вырос на 23,6% до 50,65 миллиарда долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

«Экспорт в РФ в январе–мае вырос на 35,3% и составил около 22,921 миллиарда долларов. Импорт российских товаров и услуг увеличился за пять месяцев на 15,4%, до 27,735 миллиарда долларов», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

По данным таможенного управления Поднебесной, только в мае объем торговли между Китаем и Россией составил 10,449 миллиарда долларов.

На прошлой неделе на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что товарооборот между Россией и Китаем может выйти на 200 миллиардов долларов в год. По его словам, на фоне небольшого сбоя из-за пандемии коронавируса, отношения между странами можно назвать беспрецедентными.

Путин отметил, что несколько лет назад российские и китайские власти ставили задачу выйти на рубеж в 100 миллиардов долларов.