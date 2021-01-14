Товарооборот России и Китая упал почти на 3%

В частности, китайский экспорт в Россию за этот период вырос на 1,7% в годовом выражении, что составило 50,58 миллиарда долларов. Однако поставки из России в КНР сократились на 6,6% — до 57,18 миллиарда долларов.

В 2019 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.

Накануне китайские журналисты сообщили, что рейдеры КНР повышают импорт угля из России и Монголии, уточняет РИА ФАН. Таким образом торговцы защищают цепочку поставок на фоне глобальной неопределенности и сбоев, вызванных пандемией коронавируса.

В частности, компания Fujian Guohang Ocean Shipping подписала соглашение с российским поставщиком угля ElgaCoal о создании совместного предприятия по вывозу коксующегося угля в КНР. Предварительно, эта сделка должна увеличить импорт российского угля на 30 миллионов тонн — это вдвое повысит общий объем экспорта отечественного угля в Китай.