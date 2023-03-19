Мир 19 марта 2023, 23:09 Товарооборот России и Китая превысит $200 млрд в 2023 году — Путин Путин: товарооборот России и Китая превысит $200 млрд в 2023 году РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин ожидает, что товарооборот России и Китая превысит в 2023 году 200 миллиардов долларов. Об этом говорится в статье российского лидера, появившейся на сайте Кремля.

Работу Путина опубликовали в китайской газете «Жэньминь жибао». В своем материале российский лидер поделился оценкой отношений Москвы и Пекина. Глава государства отметил, что одним из приоритетов является торгово-экономическое партнерство РФ и КНР.

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«По итогам 2022 года двусторонний товарооборот удвоился и достиг 185 миллиардов долларов. Это — новый рекорд. И у нас есть все основания полагать, что поставленная нами с председателем Си Цзиньпином планка в 200 миллиардов долларов будет превышена не в 2024-м, а уже в нынешнем году», — написал Путин.

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Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой арабской республики Башаром Асадом заявил, что отношения двух стран продолжают развиваться, в том числе в экономической сфере. Согласно итогам 2022 года взаимный товарооборот между Россией и Сирией вырос на 7%.