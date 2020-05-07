Товарооборот России и Китая достиг 33,563 миллиарда долларов

По информации сайта «Аргументы и факты», в соответствующем документе отметили, что экспорт китайских товаров в РФ уменьшился на 9,1% и достиг 13,142 миллиарда долларов. При этом импорт из России в КНР стал больше на 7%. Он составил 20,42 миллиарда долларов.

Объем торговли между государствами достиг 8,194 миллиарда долларов в апреле. По данным экспертов, в Россию экспортировали на 3,978 миллиарда долларов, а импортировали из страны на 4,216 миллиарда долларов.