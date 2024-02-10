Мир 10 февраля 2024, 18:16 Товарооборот между Россией и Турцией снизился Консул Буравов: товарооборот между Россией и Турцией упал почти на 20% Pxhere

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Товарооборот Турции и России с января по ноябрь 2023 года составил 48,5 миллиарда долларов, что на 11 миллиардов меньше, чем в аналогичный прошлогодний период. Такое заявление сделал генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов в интервью РИА «Новости».

«Результаты несколько ниже, но и они свидетельствуют о наличии у наших торгово-экономических связей серьезного потенциала для дальнейшего развития», — сказал Буравов.

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В 2023 году Россия оказалась на первом месте среди стран, импортирующих товары в Турцию. Она доставила товары более чем на 45 миллиардов долларов.

В обозримом будущем лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу. Кремль заявил о продолжении подготовки к переговорам. Сообщалось, что Путин посетит страну Ближнего Востока 12 февраля, но официально информацию не подтверждали.

Ранее Дмитрий Песков назвал повестку переговоров Путина с Эрдоганом очень насыщенной. Президенты всегда обсуждают самые важные моменты в отношениях двух государств, отметил он.