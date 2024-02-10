10 февраля 2024, 18:16
Товарооборот между Россией и Турцией снизился
Консул Буравов: товарооборот между Россией и Турцией упал почти на 20%
Товарооборот Турции и России с января по ноябрь 2023 года составил 48,5 миллиарда долларов, что на 11 миллиардов меньше, чем в аналогичный прошлогодний период. Такое заявление сделал генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов в интервью РИА «Новости».
«Результаты несколько ниже, но и они свидетельствуют о наличии у наших торгово-экономических связей серьезного потенциала для дальнейшего развития», — сказал Буравов.
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В 2023 году Россия оказалась на первом месте среди стран, импортирующих товары в Турцию. Она доставила товары более чем на 45 миллиардов долларов.
В обозримом будущем лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу. Кремль заявил о продолжении подготовки к переговорам. Сообщалось, что Путин посетит страну Ближнего Востока 12 февраля, но официально информацию не подтверждали.
Ранее Дмитрий Песков назвал повестку переговоров Путина с Эрдоганом очень насыщенной. Президенты всегда обсуждают самые важные моменты в отношениях двух государств, отметил он.
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Стамбул
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