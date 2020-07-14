Товарооборот между Россией и КНР упал за первое полугодие 2020-го

За первые шесть месяцев 2020 года российско-китайский товарооборот сократился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уменьшился как экспорт из Китая в Россию, так и наоборот.

Сумма товарооборота составила 49,16 миллиарда долларов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию главного таможенного управления КНР.

Из Китая в Россию с января по июнь ввезли на 6% товаров меньше в годовом соотношении. Речь идет о 20,94 миллиарда долларов. Российский экспорт в КНР упал на 5,3% — до 28,22 миллиарда долларов.

В июне товарооборот двух стран равнялся 8,19 миллиарда в американской валюте. Из Китая в Россию ввезли товаров на 3,98 миллиарда, а из России в Китай — на 4,2 миллиарда долларов.

В 2019 году товарооборот между государствами показал рост в 3,4%. В денежном выражении сумма была рекордной — 110,75 миллиарда долларов.

По мнению японского финансиста, экономика РФ в условиях пандемии была стабильна. Эпидемия не нанесла по России серьезного удара.