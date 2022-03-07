Товарооборот между Россией и Китаем вырос почти на 40% за 2 месяца

Товарооборот между Россией и Китаем за два первых месяца 2022 года увеличился на 38,5% — до 26,431 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в Россию за этот период вырос на 41,5% в годовом выражении и достиг 12,617 миллиарда долларов. Поставки из РФ в КНР выросли на 35,8% и составили 13,813 миллиарда долларов, сообщило РИА «Новости».

По итогам 2021 года объем торговли между Китаем и Россией вырос на 35,8% — до 146,887 млрд долларов. А с 2000 года, как сообщал китайский посол Чжан Ханьхуэй в конце 2021-го, двусторонняя торговля между странами выросла почти в 14 раз. Структуру торговли оптимизировали, а уровень сотрудничества стал лучше. На тот момент целью двух стран было довести товарооборот до 200 миллиардов долларов. Для этого профильные министерства совместно разработали «Дорожную карту по высококачественному развитию китайско-российской торговли товарами и услугами».

Китай в основном поставляет в Россию машины, оборудование, транспортные средства, текстиль и обувь, продовольственные товары. Россия для Китая является поставщиком нефти, мазута, угля, электроэнергии, пиломатериалов.

Соцопрос, результаты которого обнародовали в декабре 2021 года, показал, что большая часть китайцев считают именно отношения с Россией приоритетными для их страны.