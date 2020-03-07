Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 5,6% с начала года. Коронавирус не помешал

Коронавирус ударил по китайскому экспорту в Россию. При этом поставки из РФ в КНР существенно выросли. В целом товарооборот между странами увеличился на 5,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главное таможенное управление Китая, экспорт из Поднебесной упал на 15,4% в годовом соотношении и составил шесть миллиардов долларов. Россия стала продавать КНР товаров больше на 21,7% (11,18 миллиарда долларов).

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия теряет из-за ситуации с коронавирусом в Китае один миллиард рублей в день. Он отметил, что последствия вспышки инфекции на российской экономике в целом особо не скажутся. По словам министра, прогноз по росту ВВП в 2020 году составляет 1,9%. Вряд ли что-то помешает этого показателя достичь, однако многое будет зависеть от продолжительности закрытия границы.

Первые случаи заражения коронавирусом медики зафиксировали в Китайском Ухане в декабре прошлого года. С того времени инфекция распространилась по всему миру и убила 3,4 тысячи человек. Заразились более 100 тысяч человек.