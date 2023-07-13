Мир 13 июля 2023, 13:09 Товарооборот между Россией и Китаем увеличился — таможня КНР Таможня КНР: товарооборот между Россией и Китаем вырос на 40,6% в первом полугодии Freepik

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Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого полугодия вырос на 40,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Объемы торговли составили 114,547 миллиарда долларов.

Таможенники сообщили, что выросли объемы и китайского (на 78,1%), и российского экспорта (на 19,4%). В июне товарооборот между странами превысил 20,8 миллиарда долларов.

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КНР стала больше торговать с Сингапуром (+18,6%), ЮАР (+11,7%), Австралией (+8,6%) и Канадой (на 3,4%). А вот объемы товарооборота с главным торговым партнером Китая — США — сократились на 14,5%. Отрицательные показатели зафиксировали также с Японией, Южной Кореей, странами ЕС и Великобританией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об «удачном моменте» для укрепления российско-китайских отношений. По его словам, власти обсуждают точные сроки визита президента Владимира Путина в КНР.

Китайские власти сумели «захватить мир» при помощи своей валюты, сообщил «Царьград». Издание уточнило, что Россия помогла перейти на юани, подорвав гегемонию доллара.