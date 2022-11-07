Товарооборот между Россией и Китаем увеличился на треть | 360°

Мир 07 ноября 2022, 07:21 Товарооборот между Россией и Китаем увеличился на треть Главное таможенное управление КНР: товарооборот России и Китая увеличился на 33% РИА "Новости"

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Россия и Китай с начала 2022 года нарастили товарооборот на треть. Общая сумма операций достигла 153,938 миллиарда долларов (более 9,5 триллиона рублей). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на отчет Главного таможенного управления КНР.

По данным с января по октябрь, общий товарооборот увеличился на 33%. Поставки из Китая в Россию оценили в сумму около 59,596 миллиарда долларов (почти 3,7 триллиона рублей), с ростом на 12,8%.

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Российские производители поставили в КНР товары на сумму 94,342 миллиарда долларов (5,8 триллиона рублей). Объем импорта увеличился почти в полтора раза, на 49,9%.

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Ранее стало известно, что крупный подмосковный поставщик «Агрохаб „Селятино“» перешел на расчеты с китайскими партнерами в их валюте — юанях. В правительстве региона заявили, что это поможет сохранить экономические связи.

США и Евросоюз могут ввести санкции против Китая. Этот вопрос обсудили во время подготовки к торговому форуму в декабре. Чиновники предложили принять экспортные ограничения. Президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев заявил, что запретить Китаю торговать с Россией не получится.