«Огненный» поезд проехал в Мексике после ДТП с бензовозом | 360°

Мир 21 октября 2022, 18:52 «Огненный» поезд проехал в Мексике после ДТП с бензовозом El Mundо: в Мексике топливо загорелось на железнодорожных путях после ДТП с бензовозом

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Крупная авария с участием бензовоза произошла в Мексике. Об этом сообщил портал El Mundo.

Отмечается, что в мексиканском городе Агуаскальентес бензовоз пытался проскочить перед товарным поездом на переезде. Машина врезалась в эстакаду. В результате аварии железнодорожные пути окутало сильное пламя, которое перекинулось на близлежащие дома.

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Более 1500 человек эвакуировали, огонь повредил около 120 домов и 50 автомобилей. Предварительно водителя бензовоза задержали.

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Сегодня в Нижегородской области произошла авария с участием двух легковые автомобилей. Два человека получили травмы.