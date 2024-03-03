Мир 03 марта 2024, 01:54 Товарный поезд сошел с рельсов и упал в реку в США Freepik

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Товарный поезд с силиконовыми гранулами сошел с рельсов и упал в реку на юго-востоке Пенсильвании в США. Об этом сообщила местная полиция в социальной сети Facebook*.

«Экстренные службы Уайтмарша расследуют обстоятельства схода с рельсов поезда компании Norfolk Southern <…> в населенном пункте Уайтмарш», — сообщили правоохранительные органы.

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В результате аварии никто не пострадал. Местных жителей и работников близлежащих предприятий эвакуировали. Поезд перевозил силиконовые гранулы, которые просыпались в результате происшествия.

В то же время издание CBS News сообщило, что с рельсов в Пенсильвании сошли сразу три грузовых поезда, два из которых упали в реку. В воду попало дизельное топливо и силиконовые гранулы.

В ноябре прошлого года поезд с расплавленной серой сошел с рельсов в штате Кентукки в США. Часть груза разлилась. Губернатор штата Энди Бешир объявил о введении чрезвычайного положения и призвал местных жителей эвакуироваться.

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