Мир 26 июля 2023, 16:40 Товарищеские состязания моряков России и Китая провели во Владивостоке

Читать 360tv в

Во Владивостоке провели товарищеские состязания моряков Тихоокеанского флота и Военно-морских сил КНР. Об этом написал ОТР.

По словам техника БПК «Адмирал Трибуц» Михаила Макаренкова, такие учения проводятся не впервые. Прошлый раз они проходили на территории Китая.

Реклама

«Они — очень сильные ребята, независимо оттого что они выглядят меньше наших мужчин, они по размеру меньше внешне выглядят, но они очень сильные», — рассказал Макаренков.

В программу также включены соревнования по баскетболу и обзорная экскурсия по городу.