26 июля 2023, 16:40
Товарищеские состязания моряков России и Китая провели во Владивостоке
Во Владивостоке провели товарищеские состязания моряков Тихоокеанского флота и Военно-морских сил КНР. Об этом написал ОТР.
По словам техника БПК «Адмирал Трибуц» Михаила Макаренкова, такие учения проводятся не впервые. Прошлый раз они проходили на территории Китая.
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«Они — очень сильные ребята, независимо оттого что они выглядят меньше наших мужчин, они по размеру меньше внешне выглядят, но они очень сильные», — рассказал Макаренков.
В программу также включены соревнования по баскетболу и обзорная экскурсия по городу.
Китай
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