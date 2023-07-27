Мир 27 июля 2023, 18:58 «Тоттенхэм» отстранил футболиста Санчеса от тренировок за отказ переходить в московский «Спартак» — СМИ Tuttomercatoweb: лондонский «Тоттенхэм» отстранил футболиста Санчеса от тренировок РИА «Новости»

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Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» отстранил 27-летнего защитника Давинсона Санчеса от тренировок в общей группе за отказ переходить в московскую команду «Спартак». Об этом написало издание Tuttomercatoweb со ссылкой на источник.

Теперь футболист вынужден тренироваться в индивидуальном порядке.

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Клубы договорились о трансфере игрока за 12 миллионов фунтов (примерно 14 миллионов евро), однако колумбийский спортсмен пока не принимает предложение, сомневаясь в его целесообразности. СМИ предположило, что Санчес рассчитывает договориться с другими клубами о бесплатном трансфере, потому и медлит с решением по поводу «Спартака». Родному на данный момент клубу футболиста решение не понравилось. «Шпоры» понимают, что едва ли получат деньги, если контракт сорвется.

«Игрок <…> пока не готов принять предложение московского клуба. Решение, которое „шпоры“ не приняли — и пригласили его пока тренироваться отдельно», — отметило издание.

Давинсон Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года В минувшем сезоне он провел за команду 24 матча.