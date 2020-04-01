«Тотальный сюрреализм». Климкин — о российской помощи США в борьбе с COVID-19
Бывший глава внешнеполитического ведомства Незалежной Павел Климкин оценил идею медицинской помощи России США в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила «Свободная пресса».
«Идея медицинской помощи России Соединенным Штатам в борьбе с коронавирусом — это тотальный сюрреализм», — написал дипломат в соцсетях.
По его мнению, это пропаганда для тех, кто ничего не понимает, и нужно, что это было объяснено в Соединенных Штатах.
По данным издания, США ожидают прибытия российского самолета с гуманитарной помощью (средства защиты и медтехника) 1 апреля.