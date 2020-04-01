«Идея медицинской помощи России Соединенным Штатам в борьбе с коронавирусом — это тотальный сюрреализм», — написал дипломат в соцсетях.

По его мнению, это пропаганда для тех, кто ничего не понимает, и нужно, что это было объяснено в Соединенных Штатах.

По данным издания, США ожидают прибытия российского самолета с гуманитарной помощью (средства защиты и медтехника) 1 апреля.