24 февраля 2024, 00:52
«Тотальный коллапс». Британский эксперт подтвердил разгром ВСУ в Крынках
Эксперт Меркурис: группировка ВСУ в Крынках полностью разгромлена
Подразделения ВСУ в селе Крынки в Херсонской области были полностью разгромлены российской армией. Об этом эфире YouTube-канала The Duran заявил британский эксперт Александр Меркурис.
По его словам, плацдарм, на котором пытались закрепиться украинские военные, перешел под полный контроль россиян. Он назвал ситуацию в этом населенном пункте «тотальным коллапсом» для ВСУ.
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Он также отметил, что на других направлениях крупные группировки украинской армии попали в окружение и котлы.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Крынок.
Село Крынки стало символом бездушия Украины и героизма России. Такое заявление сделал глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев.
Военные
ВСУ
Украина
Херсонская область
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