Мир 29 декабря 2022, 07:37 «Тотальный бред!» Французский политик резко высказался о новом пакете помощи Украине Французский политик Филиппо назвал «тотальным бредом» новый пакет помощи ЕС Украине Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал новый проект Евросоюза о поддержке Украины. Своим мнением он поделился в Twitter.

«Через несколько дней, с 1 января 2023 года, ЕС будет ежемесячно присылать Зеленскому 1,5 миллиарда евро. Круглый год!» — возмутился политик.

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По его подсчетам, Франция будет платить Украине 300 миллионов евро каждый месяц.

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«Осознаем ли мы этот тотальный бред?! Стоп!» — резюмировал политик.

Ранее Филиппо высказался о визите президента Украины Владимира Зеленского в США. По его мнению, украинский лидер выступал перед «фантомным» конгрессом, который уже не имеет ничего общего с политической реальностью в США.

Кроме того, лидер движения «Патриоты» заявил, что большинство французов желают мирных переговоров с Россией. В подтверждение Филиппо привел результаты соцопроса компании Ifop. Как выяснилось, 70% жителей Франции выступили за решение конфликта на Украине за столом переговоров.