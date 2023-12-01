Мир 01 декабря 2023, 08:57 Тотальную проверку документов ввели в Закарпатье ОВА Закарпатской области Украины ввела обязательную проверку документов Unsplash

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С декабря в Закарпатской области Украины в рамках военного положения ввели обязательную проверку документов. Уполномоченных назначат коменданты, сообщила областная военная администрация в своем Telegram-канале.

Проверку документов на территории Закарпатской области решил ввести Совет обороны. Особый режим действует с 1 декабря 2023 года до завершения военного положения на Украине. Глава областной военной администрации и начальник территориального центра комплектования и социальной поддержки совместным приказом назначили комендантов на муниципальном уровне, которые в свою очередь выберут уполномоченных.

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Власти заявили, что тотальную проверку документов ввели в соответствии с утвержденным в 2021 году порядком для обеспечения мер правового режима военного положения.

Под мобилизацию в Закарпатье попали не только украинцы, но и этнические венгры, заявлял глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Местные жители прятались на чердаках. Советник экс-президента Украины Олег Соскин предупредил о риске гражданской войны в этом регионе.