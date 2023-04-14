Эксклюзив 14 апреля 2023, 02:07 «Тот же самый терроризм». Михаил Онуфриенко — об охоте за сторонниками Русского мира Военный аналитик Онуфриенко: террористические угрозы Украины нужно воспринимать серьезно РИА «Новости»

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Киев использует террористические методы, поэтому нужно постоянно сохранять бдительность вне зависимости от того, находится человек в зоне СВО или нет. Тему терроризма со стороны Украины Михаил Онуфриенко и Екатерина Малашенко обсудили в специальном проекте «360».

Далее — прямая речь.

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Для них [заявления о том, что] Крым будет украинским или безлюдным — это тот же самый терроризм, причем на государственном уровне. Они говорят: «Мы освободим Крым от русских». Каким образом? Физическим уничтожением, тюрьмами, сожжением домов.

По молодости я получал угрозы еще в Харькове, говорил, хорошо, ребята, встречаемся и разговариваем. И неоднократно убеждался, что никто не приходит. А вот сейчас к этому уже нужно относиться серьезно. Потому что тогда это были ультрарадикальные силы <…>, а сейчас это уже хлебнувшие крови боевики.

Бояться бессмысленно, а воспринимать это всерьез и предпринимать меры предосторожности нужно. Поэтому и происходят хаотичные встречи, и смещаются рабочие графики. И если никто не знает, где ты находишься это во многом помогает работать и заниматься своими делами. Но какой-то риск все равно есть, если ты ездишь по территории, которая постоянно обстреливается.