Торжественную церемонию открытия женского туалета провели в Киеве

В Государственном университете телекоммуникаций Киева прошла торжественная церемония открытия женского туалета. В ней приняли участие официальные лица вуза.

Церемония проходила в классическом варианте. На глазах у всего коллектива зачитали стихи и перерезали красную ленточку. Затем всем налили шампанское.

Церемонии открытия не значимых объектов практикуется и в России. Новые мусорные баки с перерезанием красной ленты открывали в Санкт-Петербурге, Челябинске, Новокузнецке, в Тверской области.

Чиновники Тамбовской области с удовольствием участвовали в церемониях открытия тротуара, Красноярского края — в церемониях открытия заасфальтированного двора, а Томской области — водоразборной колонки.

В 2015 году в селе Корткерос республики Коми чиновники открыли невидимую остановку. Однако через неделю ее пришлось демонтировать, так как она не была согласована с дорожным надзором.

В 2017 году мэр Сочи торжественно открыл скамейку в форме футбольных вором с функцией подзарядки. Тогда не обошлось без скандала, россиянам не понравилось, как мэр курортного города отогнал волонтера, который пытался ему помочь разрезать красную ленту со словами «В телевизор хочешь?».