Мир 10 апреля 2023, 07:42 Торпеды «Посейдон» назвали оружием апокалипсиса Журнал Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса РИА «Новости»

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Передовые российские ядерные ракеты «Посейдон» можно называть оружием апокалипсиса. Об этом говорится в материале американского издания Popular Mechanics.

Авторы статьи отметили, что мощность каждой боеголовки составляет порядка двух мегатонн. Помимо этого, она оснащена новейшим ядерным реактором на жидком металле, который дает ей высокую скорость движения и неисчерпаемую дальность поражения.

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Журналисты предположили, что если Россия разместит это вооружение рядом с Тихим океаном, то под удар подадут такие американские города, как Сан-Франциско, Сан-Диего и Лос-Анджелес.

«Вероятно, если эти снаряды сработают в районе намеченной базы или гавани, то начнется нечто большое, чем просто цунами. Но разрушений будет точно меньше, чем от применения межконтинентальной ядерной ракеты», — отметили в статье.

Ранее британское издание Express сообщило, что на данный момент в мире нет систем защиты, способных противостоять «Посейдону».