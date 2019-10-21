Торнадо «перевернул» Техас. Крыши сорваны, люди в ужасе

Торнадо обрушился на север Далласа после отмены предупреждений о бедствии. Как минимум три человека госпитализированы. Стихия фактически разрушила мегаполис и оставила без света его жителей. В «360» рассказывает, что о торнадо говорят очевидцы.

Порядка 112 тысяч человек остались без света в округах Техаса. Жителей штата предупредили о надвигающейся стихии, но позже уведомление отменили. Тогда-то смерч и обрушился на ничего не подозревающих жителей Далласа. Об этом сообщил телеканал NBC 5.

На автострадах 35E и 635 обрушились линии электропередачи, деревья повалены, движение транспорта затруднено.

Сильно пострадал и дом местной звезды — нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старс» Тайлера Сегина.

«Спасибо всем, кто написал мне, узнав о новостях. Я в безопасности. К счастью, это мой дом на продажу. Я уже переехал в новый. Я только что покинул этот район, и это очень печальное зрелище. Мои молитвы обо всех пострадавших от торнадо», — написал Сегин в Twitter. К посту прикреплены фото, на которых видно, какой урон стихия нанесла зданию форварда.

Повезло и жительница Далласа Ceejay. В своем Twitter девушка написала, что возвращалась домой и попросту выбрала неверный путь. Так дорога заняла больше времени и, возможно, спасла несколько жизней.

Это была одна из самых страшных вещей, которые я когда-либо видела. Мы выбрали неправильный путь и вернулись домой на 20 минут позже. Я так благодарна, что мы сделали это! Если бы мы этого не сделали, по нам бы ударил торнадо Ceejay очевидица.

Другому местному жителю повезло меньше. Крис Вани ехал по Волнат Хилл, Даллас, когда торнадо ударил по городу. Грузовик Вани дважды перевернулся, сам мужчина сумел выбраться через люк в крыше авто. Он отделался несколькими порезами.

В Сеть попало видео другого очевидца. Автор ролика — коллега пользователя Jenni. Он жив, его уже осмотрели медики. Похоже, у него травма головы. Об этом в своем Instagram написал журналист CBS Дэвид Бегнауд. В Сети запись уже успели назвать «ужасающей».

Репортер Бенджамин Диаз также был на месте событий. По его словам, как только он услышал о бушующей стихии, сразу отправился в эпицентр событий и заснял происходящее на свою камеру. «Я не мог поверить в то, что нашел, когда приехал», — отметил Диаз.

Он пообщался с несколькими местными жителями. Так, парень, который снимал теперь уже разрушенную квартиру в Далласе, сказал: «Торнадо пришел и повредил дом, парковку и снес крышу. Этот торнадо действительно был сильным, и, к счастью, мы все живы, я никогда не проходил через такое».

По словам Диаза, смерч перевернул машины и разбросал обломки по всем улицам. Стихия также сбила электростолбы.

Местная пожарная часть также осталась без света. «К счастью, никто из пожарных не пострадал внутри», — написали в Twitter станции.