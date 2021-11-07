Торнадо на пути к аэропорту Ванкувера сняли на видео

В Канаде очевидцы сняли на видео торнадо, которое надвигается на аэропорт в Ванкувере. Кадры появились в социальных сетях, сообщил сайт Vancouver Island Free Daily.

На видео можно заметить огромное воронкообразное облако на горизонте. Кадры сняты из воздушной гавани в Ванкувере. Такое же зрелище наблюдали жители в других районах.

Министерство окружающей среды Канады предупредило жителей об угрозе торнадо, которое может обрушиться на Северный берег Ванкувера и залив Хау к северо-западу от города. Ситуацию потенциально опасной для жизни. позже в ведомстве сообщили, что торнадо ослабевает, однако людей, проживающих вблизи его активности, призвали не терять бдительность и следить за силой ветра.

Горожан призвали готовиться к суровой погоде. Жителям Ванкувера напомнил, что в случае торнадо нужно укрываться в помещении на самом нижнем этаже и держаться подальше от окон.

Ранее в сентябре торнадо пронеслось в США по востоку штата Техас. Всего по берегам прошли шесть воронок. Ветер вырывал деревья с корнем и обрывал ЛЭП. Непогоду сняли на видео.