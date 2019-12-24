    24 декабря 2019, 22:07

    Десятки компаний торгуют геоданными людей. Скрыться не может даже секретная служба президента

    Ксения Дагаева

    Журналисты The New York Times заполучили базу данных компании, узнающей геолокацию человека через мобильные приложения. Такие сведения помогают установить личность и создать ее «электронный дневник». Чем это опасно?
    Десятки компаний торгуют геоданными людей. Скрыться не может даже секретная служба президента | Изображение 1
    Источник фото: flickr.com/Mussi Katz

    В руки сотрудников The New York Times попали более 50 миллиардов геолокационных отметок. Отправили их с телефонов 12 миллионов американцев, находящихся в разных городах. Полученный файл — только малая часть собранной и перепродаваемой информации.

    «Несколько месяцев назад кто-то связался с нами и передал поразительный набор данных. Он отслеживал точные перемещения более 12 миллионов американцев в нескольких крупных городах, включая Вашингтон, Нью-Йорк и Сан-Франциско. Сегодня мы опубликовали наши выводы», — написал в Twitter журналист Стюарт А. Томпсон.

    Журналисты отметили, что о таких небольших компаниях мало кто знает. Между тем, они хранят данные о разных людях абсолютного любого статуса. Так журналисты смогли отследить перемещения гостей Джонни Деппа, Тайгера Вудса, Арнольда Шварценеггера и даже члена секретной службы Дональда Трампа. Установить личность «передвигающейся точки» можно всего за несколько минут.

    Эта же информация поможет узнать о человек практически все: начиная от любимой кухни, заканчивая болезнями. Стоит лишь понять, какие кафе или врачей посещает владелец геолокационной отметки. «Наблюдая за передвижениями, создается ощущение, что читаешь чужой дневник», — отметили в The New York Times. Репортеры смогли определить домашние адреса протестующих. Даже тех, кто был в масках. То же касается и сотрудников правоохранительных органов.

    Для большинства людей сбор подобной информации не несет прямой угрозы. Однако некоторые данные человек может скрывать от родственников или знакомых. В таком случае, раскрытие информации будет явно неприятным моментом. При этом закон слабо регулирует эту часть жизни. «Если частная компания легально собирает данные о местоположении, она может свободно распространять и продавать их как захочет», — добавил Калли Шредер — юрист компании по защите данных VeraSafe.

    Маркетологи называют геолокацию «Святым Граалем». Покупают его обычно рекламные компании. Однако данные часто интересуют и финансовые организации, геоаналитиков и инвесторов в недвижимость.

    Продавцы данных могут собирать информацию разными способами. Здесь помочь могут даже службы определения местоположения для погодных приложений. При этом данные могут передавать третьими лицам практически в реальном времени, заключили сотрудники The New York Times.