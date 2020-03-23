Торговый центр в Испании будут использовать как морг

Большой торгово-развлекательный центр Palacio de Hielo («Ледовый дворец») в Мадриде будет частично переоборудован в морг. Там будут хранить трупы людей, погибших от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщило испанское агентство EFE. Такое решение было принято из-за высокой загруженности похоронных бюро. В ТЦ находится каток, площадью 1,8 тысяч квадратных метров. Само здание центра находится близко к выставочному комплексу ИФЕМА, в котором размещен временный полевой госпиталь для борьбы с COVID-19.

Сейчас ТРЦ закрыт для посетителей.

В Испании более 33 тысяч заразились коронавирусом. Страна находится на третьем месте числу инфицированных. Погибло от инфекции 2 206 человек.

Ранее «360» рассказывал, как живут испанцы в период карантина, глазами местных жителей. Боялись вируса меньше, чем опоздать закупиться.